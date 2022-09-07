Верещук очолила координаційний штаб з питань деокупованих територій

Віцепрем'єр – міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук очолила координаційний штаб із питань деокупованих територій.

"Таке рішення сьогодні ухвалив уряд. За ініціативою президента України на урядовій нараді прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив створити координаційний штаб з питань деокупованих територій. Головою штабу запропоновано призначити віцепрем'єра Ірину Верещук", - йдеться в повідомленні пресслужби Мінреінтеграції.

Наголошується, що основне завдання координаційного штабу – відновлення територій, які ЗСУ звільняють від ворога, відбудова державної та цивільної інфраструктури, нормалізація їхнього життєзабезпечення.