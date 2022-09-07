Події

14:39 07.09.2022

Ще чотири судна із зерном залишили Україну в рамках чорноморської ініціативи

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Ще чотири судна із зерном залишили Україну в рамках чорноморської ініціативи

Чергові чотири суховантажні судна із зерном вийшли в середу з українських портів у рамках Стамбульської ініціативи з вивезення продовольства з України, повідомляє агентство "Анадолу" з посиланням на Міноборони Туреччини.

Водночас у відомстві не уточнили, куди прямують судна та з яким саме зерном. У Міноборони додали, що відвантаження зерна триває у плановому порядку.

Агентство зазначає, що загалом з моменту укладення Стамбульської угоди з України вийшло близько 100 суховантажів з більш ніж 2,5 млн тонн сільськогосподарського продовольства.

Раніше в ООН повідомили, що Спільний координаційний центр (СКЦ) дав дозвіл на вихід п'яти суден з українських портів у середу.

"СКЦ санкціонував вихід п'яти суден, які перевозять загалом 129 538 тонн зерна та інших продуктів харчування в рамках Чорноморської "зернової ініціативи", - йдеться у повідомленні.

В ООН пояснили, що судна Dignity (8,2 тис. тонн соняшникового насіння), Eliana (5,2 тис. тонн соняшникової олії) і Kaptan Cevdet (2 тис. 472 тонн соєвих бобів) прямують до Туреччини. Судно Seaguardian доставить до Іспанії 62 тис. 266 тонн ячменю, пшениці та насіння соняшника, а судно Super Henry перевезе до Кенії 51,4 тис. тонн пшениці.

В організації уточнили, що наразі понад 200 судів отримали дозвіл на рух у рамках Стамбульської продовольчої угоди, 108 із них прямують до українських портів.

У Стамбулі 22 липня за участю ООН, Росії, Туреччини та України відбулося підписання двох документів щодо створення коридору для вивезення зерна із трьох українських портів – "Чорноморськ", "Одеса", "Південний".

Теги: #зерно #судна

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