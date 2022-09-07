Український народ і Зеленський номіновані на Премію Сахарова в Європарламенті

Найбільша політична група Європейського парламенту – група Європейської народної партії - номінувала український народ та президента України Володимира Зеленського на здобуття цьогорічної Премії ім. Сахарова за свободу думки.

Відповідне повідомлення розміщене на сайті групи.

"Ми не сумніваємося, що мужній народ України на чолі з президентом Володимиром Зеленським гідний того, щоб цього року здобути Премію ім. Сахарова за свободу думки. Вони продовжують щодня захищати європейські цінності на полях битв. Я сподіваюся, що наше висування підтримають усі політичні групи в Європейському парламенті", - прокоментувала рішення заступниця голови групи ЄНП у закордонних справах, депутат ЄП Раса Юкнявічене.

У повідомленні наголошується, що група ЄНП від початку війни підтримувала Україну та її демократичний уряд і наполягала на конкретних заходах із протидії міжнародному злочину, який вчиняє Росія. Зокрема, група однією з перших закликала запровадити ембарго на російську нафту, вугілля, ядерне паливо та газ і виключити російські банки з системи SWIFT. Пізніше Європейський Союз схвалив та реалізував цю політику.