Жодних заборон на виїзд жінок за кордон із 1 жовтня не запроваджуватимуть – Міноборони України

Міністерство оборони України підготувало наказ, яким відтермінувало строки постановки жінок на військовий облік на рік - до 1 жовтня 2023 року.

Відповідний наказ у вівторок, 6 вересня, підписав міністр оборони Олексій Резніков, повідомляє пресслужба міністерства.

Водночас у Верховній Раді на рівні профільного комітету доопрацьовують проєкт закону "Про внесення змін до статті 1 закону України "Про військовий обов'язок і військову службу". Серед висунутих пропозицій також положення, яке передбачає, що взяття жінок на військовий облік матиме виключно добровільний характер.

"Наказ не змінює норм чинного законодавства, але він дозволить Комітету, а потім і парламенту загалом доопрацювати та внести зміни до законодавства, щоб врегулювати це питання. Ми ж у межах своїх повноважень можемо лише відстрочити терміни. Тому ще на рік - до 1 жовтня 2023 року, їх відстрочено, а за цей час парламентарі зможуть на законодавчому рівні встановити, що військовий облік жінок відповідних професій/спеціальностей є виключно добровільним. Робота в комітеті Верховної Ради активно триває. Тому жодної паніки та зради. Жодних обмежень для жінок не існує", – пояснила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Вона додала, що після ухвалення відповідних змін до законодавства щодо виключно добровільного взяття на військовий облік жінок потреби знову відстрочувати терміни наказами Міноборони більше не буде.