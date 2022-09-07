Події

12:31 07.09.2022

ВР має намір поширити статус УБД на осіб, які не служать у ЗСУ, але брали участь у захисті України від агресії РФ

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ВР має намір поширити статус УБД на осіб, які не служать у ЗСУ, але брали участь у захисті України від агресії РФ

Верховна Рада планує надавати статус учасника бойових дій (УБД) всім особам, які брали участь в обороні України у зв'язку із військовою агресією Російської Федерації.

Ухвалення відповідного законопроєкту №7322 за основу підтримали 285 народних депутатів на пленарному засіданні в середу, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк у своєму телеграм-каналі.

Законопроєкт передбачає, що статус учасника бойових дій поширюється на осіб, які брали безпосередню участь у заходах щодо забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України і які перебували безпосередньо в районах, де проводилися такі заходи і під час їх здійснення. У законопроєкті наголошується, що статус учасника бойових дій надається таким особам, навіть якщо вони не служили у Збройних силах, Міністерстві внутрішніх справ, Національній поліції, Національній гвардії, Службі безпеки або інших утворених відповідно до законів України військових формувань чи правоохоронних органів.

Згідно з чинним законодавством, статус учасника бойових дій можна отримати лише, якщо служив (служиш) у ЗСУ, МВС, Нацполіції, Нацгвардії, СБУ та інших військових формуваннях чи правоохоронних органах.

 

Теги: #рада #війна #убд

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