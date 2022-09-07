Кулеба закликав інші держави підтримати створення спецтрибуналу щодо агресії проти України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звернувся до держав-партнерів із закликом підтримати створення трибуналу у справі про скоєння злочину агресії щодо України, коментуючи чергову заяву президента РФ Володимира Путіна.

"Путін щойно публічно зізнався у злочині агресії проти України: "Ми зробили це свідомо". Я ще раз закликаю всі держави: підтримати створення Спеціального трибуналу у справі про злочин агресії проти України. Злочин на виду. Справедливість має перемогти", - написав Кулеба у твіттері у середу.