У Борисполі пожежа на підприємстві, на місці працюють рятувальники – мер

У Борисполі на території підприємства неподалік залізничного вокзалу виникла пожежа, повідомив міський голова Володимир Борисенко.

"У нас у місті пожежа. Хочу наголосити, що це не є ворожою диверсією чи прильотом. Це пожежа на підприємстві в районі залізничного вокзалу", - розповів Борисенко у відеозверненні у фейсбуці.

Він уточнив, що вибухи, які могли чути жителі міста, пов'язані з загорянням біопалива, яке зберігалося на підприємстві.

На місці працюють рятувальники Державної служби України з надзвичайних ситуацій. За попередньою інформацією, постраждалих немає.