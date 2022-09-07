Окупанти обстріляли Слов'янськ, кількість постраждалих наразі невідома

Російські окупанти обстріляли Слов'янськ Донецької області, внаслідок цього в одному з будинків обвалився під'їзд, кількість постраждалих наразі невідома, повідомляє начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях.

"У нас знову недобрий ранок. Два влучення. Черевківка, 4-та школа. На щастя, без жертв. Вул. Торська, будинок 43. "Склався" під'їзд. Під завалами можуть бути люди. Тривають рятувальні роботи. Кількість постраждалих наразі невідома. Від ударної хвилі дісталося і сусіднім будинкам", - написав Лях на сторінці у фейсбуці в середу.