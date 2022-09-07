У результаті агресії РФ в Україні загинуло 383 дитини, 742 – поранено

У результаті збройної агресії РФ в Україні загинуло 383 дитини, понад 742 – поранено, повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора.

"Станом на ранок 7 вересня 2022 року понад 1125 дітей постраждали в Україні в результаті повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 383 дитини загинули та понад 742 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 389, Харківській - 205, Київській - 116, Миколаївській - 72, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Херсонській - 55, Запорізькій - 46, Дніпропетровській - 26", - йдеться у повідомленні, опублікованому у телеграм-каналі.

Ці цифри є не остаточними, оскільки триває робота щодо їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

6 вересня внаслідок обстрілу ворогом Баштанського району Миколаївської області загинула дитина.

6 вересня внаслідок обстрілу смт Печеніги Чугуївського району Харківської області отримав поранення 17-річний підліток.

У результаті бомбардувань та обстрілів збройними силами РФ пошкоджено 2472 навчальні заклади, 289 з них зруйновано повністю.