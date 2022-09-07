Байден і Трасс домовилися продовжити спільно протидіяти Росії, Китаю та Ірану

Президент США Джо Байден і новий британський прем'єр Ліз Трасс під час телефонної розмови підтвердили готовність поглиблювати співпрацю між двома країнами, зокрема щодо протидії Росії у зв'язку з повномасштабним вторгненням до України, Китаю та Ірану, повідомив Білий дім.

"Президент Байден і прем'єр-міністр Трасс обговорили важливість продовження тісної співпраці із глобальних викликів, включно із підтримкою України (...), вирішення проблем, що створюються Китаєм, запобігання придбанню Іраном ядерної зброї та забезпечення стійких і доступних енергетичних ресурсів", - йдеться у повідомленні.

Сторони підтвердили особливі відносини між двома країнами та висловили готовність до подальшого поглиблення цих зв'язків, додали у Білому домі.

Байден привітав Трасс із вступом на посаду прем'єр-міністра Великої Британії.