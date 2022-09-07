Події

07:37 07.09.2022

Байден і Трасс домовилися продовжити спільно протидіяти Росії, Китаю та Ірану

1 хв читати
Байден і Трасс домовилися продовжити спільно протидіяти Росії, Китаю та Ірану

Президент США Джо Байден і новий британський прем'єр Ліз Трасс під час телефонної розмови підтвердили готовність поглиблювати співпрацю між двома країнами, зокрема щодо протидії Росії у зв'язку з повномасштабним вторгненням до України, Китаю та Ірану, повідомив Білий дім.

"Президент Байден і прем'єр-міністр Трасс обговорили важливість продовження тісної співпраці із глобальних викликів, включно із підтримкою України (...), вирішення проблем, що створюються Китаєм, запобігання придбанню Іраном ядерної зброї та забезпечення стійких і доступних енергетичних ресурсів", - йдеться у повідомленні.

Сторони підтвердили особливі відносини між двома країнами та висловили готовність до подальшого поглиблення цих зв'язків, додали у Білому домі.

Байден привітав Трасс із вступом на посаду прем'єр-міністра Великої Британії.

 

 

Теги: #сша #співпраця #лідери #велика_британія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:21 06.09.2022
Україна вимагала, вимагає і вимагатиме визнання РФ державою-спонсором тероризму

Україна вимагала, вимагає і вимагатиме визнання РФ державою-спонсором тероризму

20:43 06.09.2022
США, як і раніше, не вважають гарною ідеєю вносити Росію до списку країн-спонсорів тероризму

США, як і раніше, не вважають гарною ідеєю вносити Росію до списку країн-спонсорів тероризму

14:58 06.09.2022
Єлизавета II призначила Ліз Трасс прем'єром Великої Британії - ЗМІ

Єлизавета II призначила Ліз Трасс прем'єром Великої Британії - ЗМІ

10:46 06.09.2022
Джонсон у прощальній промові висловив підтримку уряду на чолі з Трасс

Джонсон у прощальній промові висловив підтримку уряду на чолі з Трасс

09:34 06.09.2022
Трасс намітила низку кандидатів на ключові міністерські посади - ЗМІ

Трасс намітила низку кандидатів на ключові міністерські посади - ЗМІ

07:08 06.09.2022
Розроблена Boeing ракета-носій SLS може стартувати з місячною місією у середині жовтня

Розроблена Boeing ракета-носій SLS може стартувати з місячною місією у середині жовтня

06:22 06.09.2022
Ліз Трасс завжди була на світлій стороні європейської політики

Ліз Трасс завжди була на світлій стороні європейської політики

21:01 05.09.2022
Резніков і посол США Брінк обговорили позиції сторін перед зустріччю у форматі "Рамштайн"

Резніков і посол США Брінк обговорили позиції сторін перед зустріччю у форматі "Рамштайн"

18:11 05.09.2022
Стефанішина сподівається, що з Трасс на посаді прем'єра позиція Великої Британії як адвоката перемоги України збережеться та посилиться

Стефанішина сподівається, що з Трасс на посаді прем'єра позиція Великої Британії як адвоката перемоги України збережеться та посилиться

14:45 05.09.2022
Ліз Трасс здобула перемогу в перегонах за посаду лідера британських консерваторів

Ліз Трасс здобула перемогу в перегонах за посаду лідера британських консерваторів

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Широкомасштабна агресія Росії проти України підтвердила, що запорукою успішного виконання бойових завдань є ефективна діяльність розвідників - Буданов

За добу в Україні ліквідовано 460 російських військових, найбільших втрат противник зазнав на донецькому напрямку - Генштаб

Окупанти обстріляли Слов'янськ, кількість постраждалих наразі невідома

У результаті агресії РФ в Україні загинуло 383 дитини, 742 – поранено

ЗС України відбили атаки противника поблизу населених пунктів Григорівка, Зайцеве, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина та Опитне

ОСТАННЄ

Закарпатцям виплачуватимуть 4 тис. грн разової допомоги за безоплатне розміщення переселенців - Мінреінтеграції

Широкомасштабна агресія Росії проти України підтвердила, що запорукою успішного виконання бойових завдань є ефективна діяльність розвідників - Буданов

МЗС вимагає якнайшвидшого виправлення хибної інформації про Україну в угорському підручнику географії

Балаклійська міськрада закликає до режиму інформтиші і мовчати про військові операції до офіційних заяв від ЗСУ або МО

У Борисполі пожежа на підприємстві, на місці працюють рятувальники – мер

Перекидання російських військ під Херсон створило можливість для української армії завдати контрудару на Харківщині – звіт ISW

За добу в Україні ліквідовано 460 російських військових, найбільших втрат противник зазнав на донецькому напрямку - Генштаб

Окупанти обстріляли Слов'янськ, кількість постраждалих наразі невідома

Над Дніпропетровщиною було збито ворожий БПЛА

У результаті агресії РФ в Україні загинуло 383 дитини, 742 – поранено

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА