У Пентагоні вбачають ознаки того, що українські військові просуваються вперед – Міноборони США

Генерал Пет Райдер на пресконференції заявив, що у Пентагоні вбачають ознаки того, що українські військові просуваються вперед після початку наступу на півдні України, повідомляє пресслужба Міністерства Оборони США.

"Росія розпочала свою жорстоку війну з Україною з неймовірною перевагою в людях і техніці. Воля та стійкість України були такі, що українські військові відбили атаки Росії на столицю Київ і зупинили просування Росії на Донбасі у східній частині України. Тепер Україна розпочала наступ у Херсонській області та навколо неї, і Райдер сказав, що є ознаки того, що українські військові просуваються вперед", - йдеться у повідомленні, опублікованому на сайті.

Крім цього, Пентагон має інформацію про те, що "Росія зверталася до Північної Кореї із проханням про боєприпаси", що є ознакою того, що у агресора "є деякі проблеми на фронті матеріально-технічного забезпечення".

Генерал Райдер зазначає, що українські військові мають перевагу перед окупантами, яка полягає в пройденому навчанні від США.

"Десятки тисяч українських солдатів пройшли навчання з 2014 року, і цей темп прискорився після непровокованого вторгнення Росії у лютому. Військовослужбовці США навчають українських солдатів працювати з різними системами озброєнь, які ми надаємо Україні", - цитує генерала пресслужба.

"Українські військові відмовилися від старого радянського стилю ведення тактики і почали наслідувати Захід, що включало створення компетентного та наділеного повноваженнями унтер-офіцерського корпусу", - йдеться у повідомленні.

У Пентагоні зазначають, що невеликі підрозділи ЗСУ "на чолі із сержантами змінюють ситуацію на полі бою. Ці загони пересуваються швидше і роблять більше, ніж російські вороги".