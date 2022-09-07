Події

07:30 07.09.2022

За вівторок окупанти випустили 140 снарядів по Сумській області

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За вівторок окупанти випустили 140 снарядів по Сумській області

За вівторок російські окупанти випустили 140 снарядів різного калібру та мін, а також близько 70 пострілів зі стрілецької зброї по Сумській області, повідомляє голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"Новослобідська громада. Майже о 10 ранку артилерійський обстріл, 10 прильотів. Пошкоджено високовольтну підстанцію. Близько 13 години ще 10 прильотів", - написав Живицький у телеграм-каналі.

Опівдні росіяни обстріляли Миропільську громаду, було зафіксовано 8 мінометних прильотів, після 13 години – ще 11, близько 14 години – 9 прильотів.

Близько 13 години було обстріляно Білопільську громаду, було зафіксовано 10 приходів. О 19 годині з міномету було зафіксовано 16 прильотів.

"О 13 годині також був артобстріл із САУ на околицях сіл Манухівка (Новослобідська громада) та Атинське (Білопольська громада). Загалом 40 прильотів", - зазначив голова ОВА.

Після 14 години росіяни відкрили вогонь по Шалигінській громаді, 10 прильотів. Після 18 години було зафіксовано ще 10.

О 19 годині було зафіксовано 6 мінометних прильотів по Середино-Будській громаді.

О 19.30 окупанти обстріляли з великокаліберного кулемета Зноб-Новгородську громаду, здійснено близько 30 пострілів.

Після 20 годин обстрілу зазнала Есманська громада, близько 40 пострілів із стрілецької зброї.

 

 

 

Теги: #обстріли #сумська_область

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