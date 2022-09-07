Голова МАГАТЕ на Раді безпеки ООН підтвердив пропозицію створити на ЗАЕС зону ядерної безпеки та захисту

Голова Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі на Раді безпеки ООН у ніч із вівторка на середу запропонував створити на базі Запорізької атомної станції зону ядерної безпеки та захисту (Nuclear Safety and Security Protection Zone (NSSPZ).

"Я звернувся до Ради безпеки ООН і виступив із пропозицією створити в Запоріжжі зону ядерної безпеки та захисту", - написав він у своєму твіттері.

Гроссі зазначив, що ця пропозиція базується на висновках місії МАГАТЕ на Запорізькій АЕС, викладених у новому звіті агентства.

Як повідомлялося, МАГАТЕ оприлюднило ввечері 6 вересня звіт про візит на окуповану росіянами ЗАЕС, в якому заявило про готовність терміново приступити до консультацій щодо встановлення на окупованій військами РФ Запорізької атомної станції зони ядерної безпеки та захисту.