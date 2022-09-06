МАГАТЕ рекомендувало припинити обстріли ЗАЕС та її околиць, створити коридори для постачання дизеля і запчастин та зробило ще низку рекомендацій

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) у звіті про результати візиту на окуповану російськими військами Запорізьку атомну станцію рекомендувало припинити обстріл території станції та її околиць.

"МАГАТЕ рекомендує негайно, щоб уникнути подальшого пошкодження станції та пов'язаних із нею об'єктів, для безпеки обслуговуючого персоналу та підтримки фізичної недоторканності з метою гарантування безпечної та надійної роботи припинити обстріл території станції та її околиць", – йдеться в оприлюдненому у вівторок на сайті агентства документі.

Водночас там зазначається, що виконання цієї рекомендації потребує згоди всіх відповідних сторін "на створення зони ядерної безпеки та захисту довкола ЗАЕС".

В агентстві, зокрема, вказали на зафіксовані місією пошкодження від обстрілів на відкритому розподільчому пристрої станції, наявність військової техніки, що "стояла під естакадою, що з'єднує реакторні блоки".

У зв'язку з цим воно також рекомендувало, щоб система фізичного захисту ЗАЕС експлуатувалася відповідно до проєкту та ліцензії, наголосивши на необхідності безперервного функціонування систем охорони і безпеки.

Відповідно до звіту, це вимагає видалення транспортних засобів із зон, де вони можуть зашкодити роботі систем та обладнання безпеки й охорони.

Крім того, МАГАТЕ звернуло увагу, що оперативний персонал не має необмеженого доступу до деяких об'єктів, наприклад, до ставка-охолоджувача, оскільки на це потрібен дозвіл "від військовослужбовців на місці". На думку агентства, така ситуація може обмежувати доступ експлуатаційного персоналу до деяких місць у разі надзвичайної ситуації та, таким чином, поставити під загрозу ефективність аварійного реагування.

"Підтримка всіх систем безпеки ЗАЕС у нормальному стані є результатом зусиль обслуговуючого персоналу, проте ці зусилля робляться в дуже складних умовах з військовослужбовцями та технікою, а також із представниками Росатома, присутніми на майданчику", - зазначило МАГАТЕ.

Крім цього, воно наголосило на певній нестачі ліцензованого персоналу, проте, згідно зі звітом, штат співробітників достатній для виконання звичайних оперативних функцій.

Рекомендація МАГАТЕ стосовно персоналу полягає у тому, щоб відновити " належне робоче середовище " для нього.

"Оскільки оператор несе основну відповідальність за ядерну та фізичну безпеку, він повинен мати можливість виконувати свою місію із чітким розподілом обов'язків і влади", – йдеться у звіті.

Зважаючи на те, що ЗАЕС кілька разів повністю або частково втрачала зовнішнє електропостачання в результаті бойових дій, МАГАТЕ рекомендує відновити резервування зовнішньої лінії електропостачання відповідно до проєкту, "щоб вони були доступні у будь-який час". Тут також наголошується, що для виконання цієї рекомендації усі військові дії мали припинити.

При цьому у звіті також наголошується, що ЗАЕС має проблеми із постачанням дизельного палива для генераторів, необхідних у разі неможливості іншим шляхом забезпечити власні потреби в електроенергії. Крім того, вказується на проблеми постачання запасних частин, "можливих лише в окремих випадках непередбачуваним чином та на основі особистої домовленості", через що відкладено деякі важливі роботи з капітального технічного обслуговування, які замінені плановим технічним обслуговуванням. Так само через відсутність запасних частин утруднена підтримка поточного парку пожежних машин.

У результаті МАГАТЕ рекомендує, щоб усі зацікавлені сторони взяли на себе зобов'язання та зробили свій внесок у забезпечення ефективних ланцюжків поставок для постійної ядерної безпеки та захисту станції за будь-яких умов, включно з безпечними транспортними коридорами, користуючись перевагами програми допомоги і підтримки агентства.

Крім цього, він звертає увагу на необхідність відпрацювати функції аварійного реагування, забезпечити регулярні навчання в цьому напрямку, відновити засоби аварійного реагування.

При цьому наголошується, що нині постійний радіаційний контроль проводиться відповідно до звичайних процедур, а рівні радіації в радіусі 30 км навколо ЗАЕС залишаються нормальними.

Тим не менше, агентство зазначає нестачу "від самого початку конфлікту" засобів і каналів зв'язку, рекомендувавши забезпечити надійні та дублюючі засоби зв'язку та канали, включно з інтернетом та/або супутниковим зв'язком.

У звіті також особлива увага приділяється необхідності дотримуватися гарантій згідно з Договором між Україною та МАГАТЕ про нерозповсюдження ядерної зброї.

"Незважаючи на складні обставини, МАГАТЕ продовжує впроваджувати такі гарантії в Україні, зокрема через свою місію на ЗАЕС. Агентство не знайшло жодних приводів, котрі б викликали стурбованість щодо поширення (ядерних матеріалів – ІФ)", – сказано у звіті.

Як повідомлялося, 6 вересня МАГАТЕ оприлюднило звіт про візит на ЗАЕС, заявивши в ньому готовність негайно розпочати консультації щодо встановлення зони ядерної безпеки та захисту на станції. Також у звіті зазначається, що члени місії агентства підтвердили, що Росія розмістила "військовий персонал, транспортні засоби та обладнання у різних місцях Запорізької АЕС", а також присутність на ній представників "Росатома".

Місія МАГАТЕ на ЗАЕС розпочалася 1 вересня, зараз із шести осіб, які залишалися на станції кілька днів, там працюють два представники агентства.