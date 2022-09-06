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20:23 06.09.2022

Президент України відкрив торгову сесію на Нью-Йоркській фондовій біржі, щоб показати, що Україна відкрита для бізнесу

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Президент України відкрив торгову сесію на Нью-Йоркській фондовій біржі, щоб показати, що Україна відкрита для бізнесу

Президент України Володимир Зеленський сьогодні віртуально вдарив у дзвінок під час відкриття Нью-Йоркської фондової біржі (NYSE), запросивши бізнес у всьому світі інвестувати у майбутнє України, повідомило у вівторок Міністерство культури та інформаційної політики.

"Поява Президента Зеленського ознаменувала запуск AdvantageUkraine, ініціативи, спрямованої на залучення майбутніх інвестицій в країну шляхом демонстрації широких можливостей у різних секторах, включаючи сільське господарство, технології, освіту та креативні індустрії, а також величезний потенціал, який пропонують природні ресурси та освічені фахівці", - йдеться у повідомленні.

Міністерство зазначає, що уряд України сьогодні запустив портал, на якому представлено сотні можливостей для інвестування та висвітлено активні та майбутні проєкти для залучення прямих іноземних інвестицій. Україна вже лідер у науково-технічному секторі та готова до зростання, пропонуючи добре освічених, англомовних спеціалістів із конкурентними знаннями STEM.

"Сьогодні в України більше випускників зі ступенем у сфері технологій, ніж у будь-якій іншій європейській країні, а також 240 000 громадян, зайнятих в ІТ-секторі, який, за прогнозами, збільшиться до 450 000 до 2024 року. Крім того, Україна є лідером серед країн Центральної та Східної Європи у науково-дослідній діяльності та ІТ-аутсорсингу", - наголошується в тексті.

Міністерство наводить слова президента Зеленського: "Сьогодні незламний український народ бореться за свободу й незалежність. Та ми маємо вже думати про те, яким буде наше майбутнє. Попри все, аби українці мали успішне майбутнє, ми всі разом продовжуємо працювати у цьому напрямку. Зокрема, програма Advantage Ukraine запрошує іноземних інвесторів і компанії, які мають візію та сміливість, приєднатися до нас. Ми підберемо найкращим компаніям світу чудові можливості для розвитку. Рішучий бізнес, який бачить потенціал в нашій країні, зможе допомогти реалізувати економічний потенціал України і водночас перетворити невикористані можливості на переваги".

Варіанти інвестицій на суму понад 400 мільярдів доларів, представлені AdvantageUkraine.com, охоплюють державно-приватні партнерства, приватизацію та приватні підприємства.

Проєктна група інвестиційних банкірів та дослідників, визначена Міністерством економіки України за підтримки USAID, працюватиме з бізнесом, зацікавленим в інвестуванні.

 

 

 

Теги: #президент #бізнес #заклик

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