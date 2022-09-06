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19:24 06.09.2022

Місія МАГАТЕ підтвердила розміщення Росією військової техніки та персоналу на окупованій ними Запорізькій АЕС

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Місія МАГАТЕ підтвердила розміщення Росією військової техніки та персоналу на окупованій ними Запорізькій АЕС

Члени місії Міжнародного агентства з атомної енергії підтвердили, що Росія розмістила "військовий персонал, транспортні засоби та обладнання у різних місцях Запорізької АЕС".

Як йдеться в оприлюдненому у вівторок увечері звіті МАГАТЕ про результати місії на ЗАЕС, що стартувала 1 вересня, її члени зафіксували, зокрема, кілька військових вантажівок на першому поверсі турбінних залів в енергоблоках №№1,2.

Також місія МАГАТЕ зафіксувала присутність експертної групи "Росатома".

"МАГАТЕ вважає, що присутність старшого технічного персоналу може призвести до втручання у нормальну роботу операційного керівництва та створити потенційне тертя у контексті процесу ухвалення рішень", – наголошується у звіті.

Там також йдеться, що під час місії її бригада стала свідком обстрілів поблизу ЗАЕС, зокрема 3 вересня.

Більше того, команда спостерігала пошкодження у різних місцях на майданчику ЗАЕС, зокрема, поблизу будівель реакторів, спричинені роботою військової техніки.

"Будь-якого обстрілу, що загрожує безпеці ЗАЕС, слід уникати. Військова техніка, яка присутня на місці, і бойові перестрілки, що відбуваються в безпосередній близькості до життєво важливих зон, підривають спроєктовану систему фізичного захисту ядерного об'єкта", - наголошується у звіті.

 

 

Теги: #магате #техніка #заес

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