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19:08 06.09.2022

Жителі Києва та області становлять майже 60% у структурі попиту на житло у своєму регіоні

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Жителі Києва та області становлять майже 60% у структурі попиту на житло у своєму регіоні

Жителі Києва та області становлять майже 60% у структурі попиту на купівлю житла у своєму регіоні, водночас у Закарпатській, Івано-Франківській та Одеській областях місцеві потенційні покупці становлять лише третину загального показника попиту, випливає зі статистики порталу нерухомості "ЛУН".

"Частка аудиторії, що цікавиться новобудовами у своїй області, в середньому у регіонах становить 40-50%. Найменший цей показник у Закарпатській (30%), Івано-Франківській (31%) та Одеській (36%) областях", – повідомляється у звіті, поданому під час онлайн-зустрічі RED від "ЛУН" у вівторок.

Серед потенційних покупців житла у Києві 54% становлять безпосередньо кияни та жителі Київської області, для житла у Київській області цей показник становить 63%. Ще 29% тих, хто цікавиться купівлею житла в столиці, становлять жителі інших регіонів України, 17% – покупці з інших країн.

Кияни також становлять майже 20-28% у структурі попиту на новобудови в інших областях України. Найбільший інтерес жителі столиці виявляють до новобудов Вінницької (29%), Закарпатської (28%) та Черкаської (28%) областей.

На Львівщині 53% попиту становлять жителі Львова та області, 21% – кияни, 12% – жителі інших областей, 14% – інших країн.

Найбільше жителі інших країн цікавляться купівлею нової квартири в Одесі (23% від загального попиту). Чверть аудиторії новобудов Одеси становлять кияни, 16% – жителі інших областей.

Теги: #київ #житло #попит

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