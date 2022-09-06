Суд у Чернігові взяв під варту військовослужбовців, причетних до поранення дітей на виставці зброї

Деснянський районний суд м. Чернігова взяв під варту на 2 місяці з правом внесення застави двох військовослужбовців, причетних до поранення дітей на виставці зброї в місті, повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань у вівторок.

"Військовослужбовцю, який на виставці зброї дозволив дитині натиснути спусковий гачок реактивної протитанкової гранати, та його командиру призначена застава у сумі 416 тис. грн для кожного", - наголошують у бюро.

Як повідомлялося, у Чернігові кілька дітей постраждали внаслідок спрацювання ручного протитанкового гранатомета, який був в експозиції інтерактивного заходу для дітей, що відбувався в суботу в історичному центрі міста. За словами голови Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса, один із постраждалих, дворічний хлопчик, перебуває у лікарні у важкому стані.

Станом на вечір неділі в лікарні все ще залишалися двоє дітей та двоє дорослих, які постраждали від детонації боєприпасу в Чернігові в суботу, загалом по медичну допомогу звернулися 15 людей.

5 вересня співробітники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру повідомлено військовослужбовцеві, який дозволив дитині натиснути спусковий гачок, а також його командирові, котрий дав наказ підлеглим військовослужбовцям привезти зброю на виставку для демонстрації. Обом повідомлено про підозру в порушенні правил поводження зі зброєю, що заподіяло тілесні ушкодження кільком особам (ч.2 ст. 414 КК України). Санкція зазначеної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.