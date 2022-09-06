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16:12 06.09.2022

Сім'ї військовополонених із "Азовсталі" закликають ООН застосувати дієві та невідкладні механізми розслідування теракту в Оленівці

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Сім'ї військовополонених із "Азовсталі" закликають ООН застосувати дієві та невідкладні механізми розслідування теракту в Оленівці

Сім'ї військовополонених із маріупольського комбінату "Азовсталь" закликають Організацію Об'єднаних Націй (ООН) застосувати дієві та невідкладні механізми розслідування теракту в колонії в Оленівці Донецької області, з моменту якого минуло 40 днів.

"Лише через 25 днів після трагедії в Оленівці ООН створило групу з розслідування теракту в цій колонії. Генеральний секретар ООН повідомив, що вирішив відправити місію з виявлення та встановлення фактів трагедії. Проте представник генсека повідомив, що місія поки що не може розпочати розслідування, оскільки ситуація на місці події залишається небезпечною для візиту їх представників. Створення місії без доступу до місця злочину не допоможе досягти справедливості. Ми закликаємо ООН застосувати справді дієві та невідкладні механізми розслідування теракту в Оленівці та змусити Росію виконувати норми міжнародного гуманітарного права", - заявила голова Ради дружин і матерів захисників України "Жінки зі сталі", дружина українського військовополоненого Наталія Зарицька.

За словами адвоката, який надає юридичну підтримку сім'ям українських військовополонених, Ганни Калинчук, як і раніше, залишаються не ясними цілі цієї місії ООН.

"Усе, що ми почули, – це те, що місія ООН потенційно і колись зможе фіксувати факти скоєння злочину. Хоча, за словами самого генсека ООН, місія не наділена повноваженнями щодо збирання доказів, а виключно щодо встановлення конкретних фактів. Нам залишається не зрозумілим, яку саме мету місія ООН переслідуватиме у процедурі збирання фактів", - заявила Калинчук.

Одночасно, вона зазначила, що нездатність і Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) задіяти всі інструменти для доступу до місця трагедії в Оленівці надалі може призвести до того, що Росія за цей час сфабрикує докази своєї непричетності.

"Сьогодні є лише заяви МКЧХ про те, що їх туди (в Оленівку – ІФ) не пускають. Але цей недопуск у реальному житті виглядає так: МКЧХ просто надсилає запит, т.зв. ДНР не відповідає на нього, і це в МКЧХ розцінюють як недопуск. Однак МКЧХ фактично навіть не перебуває у тому районі. Тобто: ми бачимо нездатність МКЧХ у використанні всіх інструментів у їхніх руках", - сказала адвокат.

"Надалі це може вилитися в ситуацію, коли РФ за 40 днів сфабрикує докази непричетності до злочину й унеможливить своє притягнення до відповідальності в майбутньому", - впевнена вона.

Як повідомила співзасновниця Ради дружин і матерів захисників України "Жінки зі сталі" й мати українського військовополоненого Наталія Кравцова, протягом 40 днів із моменту події в Оленівці сім'ї українських захисників не отримали від міжнародних організацій жодної відповіді на запитання щодо кількості загиблих, поранених та обставин трагедії.

"Той факт, що МКЧХ час від часу робить заяви, що не може потрапити до табору в Оленівку, нас просто вбиває. 40 днів світ розводить руками. Я часто запитую себе: чому світ відреагував на вбивства "ІДІЛ", а на терористичний акт в Оленівці – ні. Чому в'язницю в Гуантанамо закрили та провели розслідування, а вбивці наших військовополонених залишаються безкарними?" - сказала вона.

Пресконференція "Теракт в Оленівці: поточна ситуація з розслідуванням та утриманням полонених" відбулася в пресцентрі інформаційного агентства "Укрінформ".

 

Теги: #оон #азовсталь #оленівка

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