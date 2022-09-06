На місці ракетного удару в центрі Харкова ліквідують пожежу, аварійно-рятувальні роботи призупинено – ДСНС

Рятувальники продовжують роботи з ліквідації наслідків ракетного удару, завданого російськими окупаційними військами по центру Харкова у вівторок уранці, і гасять велику пожежу, що виникла під завалами.

"Рятувальники, які прибули до місця влучання, врятували трьох мешканців зруйнованого будинку. Під зруйнованими будівельними конструкціями виникла пожежа на площі близько 400 кв. м. Складність у її ліквідації полягала в неможливості вільного доступу до осередків горіння", - повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Харківській області.

Щоб дістатися до осередків горіння, пожежникам доводилося розбирати зруйновані конструкції будинку.

На місці події працювали близько 60 осіб особового складу ДСНС, було задіяно сім пожежних автоцистерн, два пожежні автомобілі першої допомоги, дві автодрабини, два автокрани, колінчастий підіймач, автомобіль газодимозахисної служби та спеціальний аварійно-рятувальний автомобіль (САРМ). Після завершення пожежогасіння аварійно-рятувальні роботи буде продовжено.

Як повідомлялося, Збройні сили РФ близько 10:20 у вівторок завдали удару по центру Харкова ракетами С-300, випущеними з території Бєлгородської області РФ. Одна ракета влучила в дах п'ятиповерхового житлового будинку в Київському районі міста, повністю зруйнувавши три поверхи. Друга ракета влучила у двір адміністративної будівлі.

Раніше, у ніч на вівторок, ЗС РФ завдали ракетного удару по Індустріальному району Харкова, загинула 73-річна жінка.