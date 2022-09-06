Найближчі дні стануть трохи теплішими, але ночі очікуються із заморозками, у четвер на півдні пройде невеликий дощ

Найближча доба, 7 вересня, очікується у всій Україні без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер переважно західний, 3-8 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-5°, удень 14-19° тепла; на Закарпатті та у південній частині вночі 6-11° тепла, удень 20-23°.

У Києві в середу буде хмарно, без опадів, вітер західний, 3-8 м/с. Температура вночі 5-7° тепла, вдень 16-18°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, у Києві 7 вересня за весь час спостережень найвища температура була +33°С у 2008 р., найнижча +3,2°С у 1914 р.

У четвер, 8 вересня, на Закарпатті, Прикарпатті, місцями у південних, удень і в Кіровоградській та Дніпропетровській областях невеликий короткочасний дощ; на решті території - без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі у північних, Рівненській, Волинській, Черкаській та Полтавській областях 2-7° тепла, заморозки на поверхні ґрунту 0-5°, на решті території 5-10° тепла, на Закарпатті та Одеській області 9-14°. Температура вдень 15-20°, у південно-західних областях 19-24°.

У Києві 8 вересня невелика хмарність; без опадів; вітер змінних напрямків, 3-8 м/с; температура вночі 5-7° тепла, удень 18-20°.

6 вересня о 8:00 температура води у Чорному та Азовському морях становила 20-22°, поблизу Приморського 17°, у Дніпрі, за даними гідрологічного поста Київ, 21°.