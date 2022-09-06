Окупанти обстріляли 2 прикордонні ОТГ Сумщини, жертв немає – голова обладміністрації

Російські окупанти обстрілювали з мінометів та артилерії території Білопільської об'єднаної територіальної громади Сумського району та Шалигинської об'єднаної територіальної громади Глухівського району Сумської області вночі та вранці у вівторок.

"Зафіксовано 36 прильотів. На щастя, без людських втрат. У селі Вольфине на Білопільщині вибиті вікна та посічені стіни в будинках", - написав голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький у телеграм-каналі у вівторок, проілюструвавши повідомлення фотографіями пошкоджених будинків та господарських споруд.

Території і Білопільської, і Шалигінської ОТГ безпосередньо межують із територією РФ.