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11:01 06.09.2022

У розвідки США є дані про закупівлю Росією північнокорейської артилерії - ЗМІ

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У розвідки США є дані про закупівлю Росією північнокорейської артилерії - ЗМІ

РФ закуповує мільйони артилерійських снарядів та ракет у Північній Кореї, свідчать нещодавно розсекречені дані американської розвідки, що є ознакою того, що глобальні санкції серйозно обмежили її ланцюги постачань та змусили звернутися за військовими постачаннями до держав-ізгоїв.

Як пише The New York Times у вівторок, відповідна інформація з'явилася за декілька днів після того, як РФ отримала перші партії безпілотних літальних апаратів іранського виробництва, деякі з яких мали механічні проблеми.

Офіційний представник США заявив, що, окрім ракет малої дальності та артилерійських снарядів, РФ, як очікується, спробує закупити додаткове північнокорейське обладнання в майбутньому.

Видання зазначає, що широкі економічні санкції поки що не завдали РФ суттєвої шкоди, проте, за словами американських офіційних осіб, коли справа дійшла до здатності РФ відновити свої збройні сили, вжиті Європою та США заходи виявилися ефективними: санкції заблокували можливість РФ купувати зброю або електроніку для виробництва цієї зброї.

"Москва сподівалася, що Китай буде готовий порушити цей експортний контроль і продовжити постачати російську армію. Але останніми днями американські офіційні особи заявили, що... Пекін, принаймні досі, дотримувався експортного контролю, спрямованого проти військових Москви, і не намагався продавати ні військову техніку, ні компоненти. Міністр торгівлі Джина Раймондо неодноразово попереджала Китай, що якщо Semiconductor Manufacturing International Corporation, найбільший китайський виробник комп'ютерних мікросхем, або інші компанії порушать санкції проти Росії, Сполучені Штати фактично закриють ці підприємства, позбавивши їх доступу до американських технологій, які їм потрібні, щоб робити напівпровідники. Оскільки більшість країн діють обережно перед американським тиском, Росія зосередила свої зусилля на укладанні угод із Іраном та Північною Кореєю", - наголошується в статті.

 

Теги: #рф #зброя #північна_корея

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