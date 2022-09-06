Україна вимагає гуманітарний коридор із територій навколо ЗАЕС - Верещук

Українська сторона вимагає гуманітарний коридор із територій навколо Запорізької АЕС для евакуації мирних жителів, повідомила віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

"Ситуація навколо найбільшої АЕС у Європі через постійні обстріли з боку російської армії продовжує залишатися напруженою. Зокрема, обстріли спровокували пожежу та відключення від мережі останнього її енергоблоку. Мирні громадяни з навколишніх населених пунктів хочуть якнайшвидше евакуюватися", - йдеться у повідомленні пресслужби міністерства з посиланням на Верещук.

За її словами, Україна звертається до РФ із вимогою надати гуманітарний коридор для евакуації жінок, дітей, людей похилого віку.

Верещук констатувала, що Росія офіційно відмовляється надавати такі коридори.

"Україна не припинить спроб допомогти своїм громадянам виїхати у безпечні місця", - наголосила віцепрем'єр.