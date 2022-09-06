Події

08:07 06.09.2022

За добу харківські рятувальники здійснили 23 оперативні виїзди, піротехніки ліквідували 9 боєприпасів, що не розірвалися

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За добу харківські рятувальники здійснили 23 оперативні виїзди, піротехніки ліквідували 9 боєприпасів, що не розірвалися

За минулу добу рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 23 оперативні виїзди, 10 з яких на ліквідацію пожеж, зокрема 4 пожежі, спричинені воєнними діями.

Як повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області, в результаті ворожого обстрілу 6 вересня в 1:15 виникла масштабна пожежа у приватному будинку в Індустріальному районі Харкова, щоб її загасити знадобилося майже п’ять з половиною годин.

"Горів двоповерховий будинок на площі 300 кв.м. та дах прибудови 15 кв. До місця пригоди одразу прибуло 3 відділення ДСНС на автоцистернах. Пожежники не дали поширитися вогню на велику площу і вже о 01:52 локалізували пожежу, а о 6:40 ліквідували. Постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.

Також рятувальники обстежили прилеглу територію, перевірили прилеглі, щоб не допустити ситуацій, пов'язаних із обваленням аварійних конструкцій.

Крім того, рятувальники 7 разів виїжджали на допомогу комунальникам, населенню та поліції і двічі на аварійно-рятувальні роботи.

За добу піротехніки ДСНС ліквідували 9 ворожих вибухонебезпечних предметів.

 

 

Теги: #пожежі #харківська_область #обстріли

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