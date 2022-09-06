Події

08:03 06.09.2022

Двоє людей поранені в результаті обстрілу Нікополя

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Двоє людей поранені в результаті обстрілу Нікополя

Двоє людей постраждали внаслідок нічного обстрілу Нікополя на Дніпропетровщині. Ворог тричі вночі обстрілював Нікопольський район, пошкоджено житлові будинки та багатоповерхівки, лінію електропередач, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

"Російські окупаційні війська тричі накрили район "Градами", – написав він у телеграм-каналі у вівторок уранці.

Зокрема, у Нікополі завдали удару по житлових кварталах. Поранено двох людей - чоловіка і жінку. Вони госпіталізовані. Медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості.

За його словами, у місті пошкоджено 20 багатоповерхових та 11 приватних будинків. Один будинок зруйновано. Ворожі снаряди вдарили по дитячому садку, двом ліцеям, центру технічної творчості та спортивному клубу. У місті понівечено кілька газопроводів та автомобілів.

"Зачепило і кілька ліній електропередач. Без світла понад 2000 сімей. Аварійні бригади вже працюють", – додав голова ОВА.

У Марганецькій громаді пройшло без постраждалих і руйнувань.

 

 

 

Теги: #обстріли #дніпропетровська

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