Події

07:39 06.09.2022

МАГАТЕ підтвердила від'їзд чотирьох із шести експертів із ЗАЕС у понеділок та звіт про місію у вівторок

2 хв читати
МАГАТЕ підтвердила від'їзд чотирьох із шести експертів із ЗАЕС у понеділок та звіт про місію у вівторок

Чотири експерти Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) покинули Запорізьку АЕС у понеділок, як і планувалося, після кількох днів основних робіт із ядерної безпеки, фізичної безпеки та гарантій, повідомило Агентство в ніч проти вівторка.

"Ще двоє залишаються, щоб підтримувати постійну присутність МАГАТЕ на майданчику, що дозволяє Агентству спостерігати за ситуацією там і давати незалежні оцінки", – зазначається у релізі.

Згідно з ним, генеральний директор Рафаель Гроссі у вівторок, як і анонсував, опублікує звіт про ситуацію з ядерною безпекою, захистом і гарантіями в Україні, включно з висновками місії на ЗАЕС, а пізніше того ж дня проінформує Раду безпеки ООН про місію на станцію.

У повідомленні також зазначається, що Україна поінформувала МАГАТЕ про те, що резервна лінія електропередачі між ЗАЕС та прилеглою ТЕЦ 330 кВ, яка використовувалася для подачі електроенергії із ЗАЕС до мережі, у понеділок була навмисно відключена із метою гасіння пожежі, але сама лінія не була пошкоджена. ЗАЕС продовжує отримувати електроенергію, необхідну для безпеки, від єдиного активного реактора.

Україна повідомила МАГАТЕ, що ця резервна лінія буде знову підключена після того, як пожежу буде загашено, а до неї буде підключено реактор, уточнюється в релізі.

Крім того, українські співробітники станції повідомили сьогодні експертам МАГАТЕ, що планують відремонтувати лінію 750 кВ, яка вийшла з ладу в п'ятницю, але на це піде кілька днів.

Як повідомлялося, шестеро експертів прибули на ЗАЕС 1 вересня у складі групи під керівництвом Гроссі, який того ж дня залишив станцію разом із іншими своїми колегами.

Експерти МАГАТЕ на місцях оцінювали фізичні збитки на ЗАЕС, визначали функціональність основних і резервних систем ядерної безпеки та захисту, оцінювали умови праці персоналу, а також поточні можливості аварійного реагування станції серед інших важливих видів діяльності. За останні кілька днів інспектори з гарантій також провели термінові заходи щодо гарантій на майданчику, йдеться у релізі.

 

 

Теги: #магате #заес

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

06:24 06.09.2022
Зеленський сподівається на об'єктивність висновків місії МАГАТЕ на Запорізькій АЕС

Зеленський сподівається на об'єктивність висновків місії МАГАТЕ на Запорізькій АЕС

06:21 06.09.2022
Останніми днями відзначається тенденція виїзду жителів Енергодара з міста, так вони реагують на ситуацію на ЗАЕС

Останніми днями відзначається тенденція виїзду жителів Енергодара з міста, так вони реагують на ситуацію на ЗАЕС

18:28 05.09.2022
Україна може допомогти ЄС полегшити енергетичну кризу взимку за рахунок експорту електроенергії, тому РФ намагається захопити ЗАЕС - Кулеба

Україна може допомогти ЄС полегшити енергетичну кризу взимку за рахунок експорту електроенергії, тому РФ намагається захопити ЗАЕС - Кулеба

18:20 05.09.2022
Проведення ремонтів на Запорізькій АЕС наразі неможливе – міністр енергетики

Проведення ремонтів на Запорізькій АЕС наразі неможливе – міністр енергетики

17:16 05.09.2022
Боррель: РФ має припинити ядерний шантаж на ЗАЕС

Боррель: РФ має припинити ядерний шантаж на ЗАЕС

15:52 05.09.2022
На Запорізькій АЕС зупинено останній енергоблок

На Запорізькій АЕС зупинено останній енергоблок

11:38 05.09.2022
Чотири представники МАГАТЕ залишили ЗАЕС, двоє залишилися на постійній основі - "Енергоатом"

Чотири представники МАГАТЕ залишили ЗАЕС, двоє залишилися на постійній основі - "Енергоатом"

20:20 03.09.2022
ЗАЕС знову працює одним блоком, постачання е/е здійснюється через резервну лінію

ЗАЕС знову працює одним блоком, постачання е/е здійснюється через резервну лінію

16:26 03.09.2022
Для гарантування ядерної безпеки на ЗАЕС необхідна постійна присутність МАГАТЕ на станції - Мішель

Для гарантування ядерної безпеки на ЗАЕС необхідна постійна присутність МАГАТЕ на станції - Мішель

22:12 02.09.2022
МАГАТЕ залишило шість фахівців на ЗАЕС, з наступного тижня їх залишиться двоє

МАГАТЕ залишило шість фахівців на ЗАЕС, з наступного тижня їх залишиться двоє

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ЗС України відбили наступ окупантів на чотирьох напрямках, над Миколаївською областю збито крилату ракету

Окупанти обстріляли ракетами Індустріальний район Харкова, загинула жінка

Знищено склад, з якого брали ракети С-300 для обстрілів Харкова

Зеленський сподівається на об'єктивність висновків місії МАГАТЕ на Запорізькій АЕС

Ліз Трасс завжди була на світлій стороні європейської політики

ОСТАННЄ

Минулої доби в результаті обстрілів Донецької області поранено четверо людей

За добу харківські рятувальники здійснили 23 оперативні виїзди, піротехніки ліквідували 9 боєприпасів, що не розірвалися

Двоє людей поранені в результаті обстрілу Нікополя

Понад 2 млн тонн сільгосппродукції експортовано з України в рамках чорноморської зернової ініціативи

ЗС України відбили наступ окупантів на чотирьох напрямках, над Миколаївською областю збито крилату ракету

Посли G7 висловили "стурбованість" законопроєктом щодо відбору керівництва антикорупційних інституцій України

За добу на півдні України знищено 86 окупантів, 25 одиниць техніки, 4 склади боєприпасів, гелікоптер Ка-52, БПЛА та дві ракети Х-59

Розроблена Boeing ракета-носій SLS може стартувати з місячною місією у середині жовтня

Окупанти за добу шість разів обстрілювали прикордонні громади Сумської області

Окупанти обстріляли ракетами Індустріальний район Харкова, загинула жінка

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА