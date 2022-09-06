Окупанти за добу шість разів обстрілювали прикордонні громади Сумської області

Російські окупанти за минулу добу 6 разів відкривали вогонь із САУ, мінометів і стрілецької зброї по п'яти прикордонних громадах Сумської області, повідомив голова ОВА Дмитро Живицький.

"Сьогодні протягом дня росіяни здійснили 6 обстрілів прикордонних громад Сумської області, в ході яких зафіксовано 39 прильотів із САУ та мінометів, також 2 черги зі стрілецької зброї", - написав він у телеграм-каналі.

Живицький уточнив, що обстріляли Середино-Будську, Есманську, Шалигінську, Миропільську, Новослобідську громади.

"На щастя, без втрат", - наголосив глава ОВА.