Окупанти обстріляли ракетами Індустріальний район Харкова, загинула жінка
У ніч на вівторок російські окупанти двома ракетами завдали удару по Індустріальному району Харкова, від осколкового поранення загинула жінка, повідомив мер міста Ігор Терехов.
"Ракетний обстріл Індустріального району. В одному випадку влучення в приватний житловий будинок. Під час розбирання завалів знайдено тіло жінки", - написав він у телеграм-каналі в ніч проти вівторка.
"У другому випадку ракета прилетіла неподалік приватного житла. Від розльоту осколків спалахнув будинок. Без постраждалих", - написав Терехов.
Джерело: https://t.me/ihor_terekhov