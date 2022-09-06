Окупанти обстріляли ракетами Індустріальний район Харкова, загинула жінка

У ніч на вівторок російські окупанти двома ракетами завдали удару по Індустріальному району Харкова, від осколкового поранення загинула жінка, повідомив мер міста Ігор Терехов.

"Ракетний обстріл Індустріального району. В одному випадку влучення в приватний житловий будинок. Під час розбирання завалів знайдено тіло жінки", - написав він у телеграм-каналі в ніч проти вівторка.

"У другому випадку ракета прилетіла неподалік приватного житла. Від розльоту осколків спалахнув будинок. Без постраждалих", - написав Терехов.

Джерело: https://t.me/ihor_terekhov