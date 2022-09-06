Події

06:31 06.09.2022

Війна в Україні забрала життя щонайменше 5,718 тис. цивільних, ще 8,199 тис. поранено

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Війна в Україні забрала життя щонайменше 5,718 тис. цивільних, ще 8,199 тис. поранено

Серед цивільних із 24 лютого, коли Росія розпочала війну проти України, до 4 вересня постраждало 13 917 осіб (тижнем раніше – 13 718), зокрема 5718 загинуло (5663), повідомило Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ ООН) у понеділок.

"Причиною більшості зафіксованих випадків загибелі або поранення цивільних осіб було застосування зброї вибухової дії з великою зоною ураження, зокрема обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та авіаудари", – наголошується в документі щодо даних ООН.

Це стосується, наприклад, таких населених пунктів, як Маріуполь (Донецька область), Ізюм (Харківська область), Лисичанськ, Попасна та Сєвєродонецьк (Луганська область), де, за повідомленнями, були численні випадки загибелі або поранення цивільних осіб.

За підтвердженими даними ООН, загинуло 2214 чоловіків, 1526 жінок, 186 хлопчиків та 151 дівчинка, тоді як стать 35 дітей та 1606 дорослого поки що не вдалося встановити.

Серед 8199 поранених – 245 хлопчиків та 179 дівчаток, а також 211 дітей, стать яких поки що не вдалося встановити.

Порівняно даними на 28 серпня загинуло 7 дітей та ще 12 було поранено.

Якщо раніше зведення УВКПЛ ООН про кількість втрат виходило щодня, а потім лише у робочі дні, то з липня воно стало щотижневим. У цьому зведенні, як і в попередньому, також наведено дані за місяцями.

Згідно з ними, найбільш смертоносним місяцем для цивільних осіб залишається березень – щонайменше 3190 загиблих. У квітні, згідно з публікацією УВКПЛ, кількість смертей цивільних через війну знизилася до 683, у травні – до 461, у червні – до 369 та у липні – до 360. За перші п'ять днів війни з 24 до 28 лютого загинуло 342 особи, за серпень – 294, а за перші чотири дні вересня – 18, зазначає ООН.

Водночас кількість поранених у липні – 1099 – виявилася вищою за показники червня і травня, відповідно, 1029 та 1017, проте нижчою за показники квітня та березня – відповідно, 1254 та 2400. У серпні було поранено 868 осіб, з початку вересня – 70.

Згідно зі зведенням, у серпні від зброї вибухової дії з великою зоною ураження померло 287 осіб і ще 821 було поранено, тоді як від мін та вибухонебезпечних предметів - наслідків війни загинуло 7 і було поранено 47 осіб (5% загальних втрат).

У зведенні традиційно зазначено, що зростання показників проти попереднього зведення не слід зараховувати лише до випадків після 28 серпня, оскільки протягом цього періоду Управління верифікувало кілька випадків за попередні дні.

Теги: #оон #жертви #війна

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