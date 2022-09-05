Події

21:27 05.09.2022

Польські перевізники влаштували страйк на ПП "Дорогуськ"

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Польські перевізники влаштували страйк на ПП "Дорогуськ"

Водії вантажівок перекрили трасу на польському пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ" та влаштували страйк з вимогою покращити роботу польського фітосанітарного та ветеринарного контролю, повідомив заступник міністра інфраструктури України Мустафа Найєм.

"Польські водії висунули три вимоги: прискорити фітосанітарний та ветеринарний контроль та перевести службу на цілодобовий режим роботи", – написав він у фейсбуці у понеділок.

За словами Найєма, щогодини водії пропускають по 2 автомобілі: 1 з товаром і 1 порожній.

Він уточнив, що зараз на кордоні з Польщею перед пунктом пропуску "Ягодин" на виїзд до Польщі чекають 2650 вантажних автомобілів, тоді як на в'їзд в Україну - 300 вантажівок. При цьому черга за останній день збільшилася на 8 км та сягає 53 км.

Найм наголосив, що причиною страйку залишається байдужість польської влади і вдавання, що "нічого не відбувається".

За словами заступника міністра інфраструктури, до війни контроль проходили до 80 вантажівок на добу, а останніми днями – від 12 до 25.

"Якщо є об'єктивні причини такого уповільнення роботи, то ми готові зробити від себе все, що залежить для прискорення процесу і збільшення пропускної спроможності пункту пропуску. Але разом із тим ми чекаємо і від усіх служб з польського боку такого ж прогресу", - заявив Найєм.

Він додав, що польські водії, котрі страйкують, також хочуть, щоб до Польщі порожній транспорт виїжджав з України позачергово.

Водночас, наголосив заступник міністра, Україні теж дуже важливо, щоб товари виїжджали з країни на експорт якнайшвидше.

"Ми повинні експортувати свою продукцію. Наші перевізники повинні перетинати кордон у нормальні терміни. Тому що коли вони чекають по 7-10 днів у черзі, то щодня втрачають приблизно 400 євро на кожному автомобілі. За тиждень у черзі перевізник втрачає не просто гроші , але й будь-який сенс працювати взагалі", – зазначив Найєм.

За його словами, проблему багатоденного простою перевізників на в'їзді до Польщі має вирішити налагодження цілодобового фітосанітарного та ветеринарного контролю.

Крім того, заступник міністра наголосив, що про скасування "транспортного безвізу" не йдеться. "Швидше за все, це політична вимога польських перевізників. Мета – чинити додатковий тиск на польський уряд для вирішення зазначених проблем", – вважає Найєм.

Напередодні він заявив, що українська сторона багаторазово, на багатьох закритих, відкритих, спільних та двосторонніх зустрічах пропонувала польській стороні просте рішення – збільшити кількість працівників фітосанітарних та ветеринарних служб, надати українських експертів, які б допомагали польським колегам, або вивести цей контроль за межі пунктів перепустки вглиб країни. Однак поки що ситуація лише погіршується.

 

 

Теги: #польща #кордон #страйк

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