Українська ППО збила три російські БПЛА

Українські військові збили у понеділок, 5 вересня, три ворожі БПЛА оперативно-тактичного рівня – один у небі над Херсонською областю та два – над Харківською, повідомляють Повітряні сили Збройних сил України.

"Так, 05 вересня, близько 15:00, у небі над Херсонською областю, в зоні відповідальності повітряного командування "Південь", ліквідовано чергового російського безпілотника "Орлан-10". Ще два БПЛА цього типу знищено в Харківській області зенітними ракетними підрозділами повітряного командування "Схід", - сказано у повідомленні у телеграм-каналі.

Крім того, по безпілотнику працювала протиповітряна оборона у Вінницькій області, результати роботи уточнюються.