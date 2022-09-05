Події

21:10 05.09.2022

Українська ППО збила три російські БПЛА

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Українська ППО збила три російські БПЛА

Українські військові збили у понеділок, 5 вересня, три ворожі БПЛА оперативно-тактичного рівня – один у небі над Херсонською областю та два – над Харківською, повідомляють Повітряні сили Збройних сил України.

"Так, 05 вересня, близько 15:00, у небі над Херсонською областю, в зоні відповідальності повітряного командування "Південь", ліквідовано чергового російського безпілотника "Орлан-10". Ще два БПЛА цього типу знищено в Харківській області зенітними ракетними підрозділами повітряного командування "Схід", - сказано у повідомленні у телеграм-каналі.

Крім того, по безпілотнику працювала протиповітряна оборона у Вінницькій області, результати роботи уточнюються.

 

 

 

Теги: #робота #зсу #бпла #ппо

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