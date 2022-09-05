Окупанти влучили в нафтобазу в Карпівській ОТГ Криворізького району, почалася сильна пожежа

Нафтобазу на території Карпівської об'єднаної територіальної громади Криворізького району Дніпропетровської області знищено внаслідок ракетного удару російських окупантів у понеділок увечері, повідомляється на сторінці Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області у фейсбуці.

"Вже надвечір ворог вдарив ракетами по Карпівській громаді Криворізького району. Знищено нафтобазу і всі запаси палива там. Сталася сильна пожежа. Працюють вогнеборці. Інформація про постраждалих і масштаби руйнувань з'ясовується", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, в результаті обстрілу Криворізького району Дніпропетровської області російськими окупантами в понеділок вдень в Апостоловому загинула жінка похилого віку, ще 3 особи отримали поранення. Увечері російські окупанти завдали ще два ракетні удари по Криворізькому району.

У Червоногригорівській об'єднаній територіальній громаді Нікопольського району Дніпропетровської області внаслідок російського обстрілу сталася пожежа в лісосмузі та на полі. Вогонь охопив 3,5 га, його вдалося ліквідувати.