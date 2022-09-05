Події

19:47 05.09.2022

Лікар не радить Папі Римському вирушати з візитом до України чи Росії

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Лікар не радить Папі Римському вирушати з візитом до України чи Росії

Папа Римський Франциск заявив, що його лікар виступає проти ідеї візиту до України або Росії через стан його здоров'я, передає сайт каналу CNN Portugal, якому понтифік дав інтерв'ю.

"Тема поїздки перебуває у підвішеному стані. Я поки що не знаю", - сказав він, відповідаючи на запитання щодо можливості візиту в Україну чи Росію.

Понтифік додав, що "перебуває у постійному контакті" з Москвою та Києвом.

За його словами, його лікар проти таких поїздок через стан його здоров'я, зокрема через травму коліна, відновлення якого сповільнилося внаслідок нещодавньої поїздки до Канади. Лікар понтифіка після цього заявив, що йому не слід здійснювати візити до будь-яких країн щонайменше до запланованої на 13-15 вересня поїздки до Казахстану.

Теги: #світ #плани #понтифік

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