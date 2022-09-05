Події

18:58 05.09.2022

У Куп'янську за добу знищено 100 окупантів, у Херсоні 30, ЗРК та переправу – Генштаб

1 хв читати
У Куп'янську за добу знищено 100 окупантів, у Херсоні 30, ЗРК та переправу – Генштаб

Авіація Сил оборони завдала за минулу добу більше ніж 15 ударів, спрямованих на ураження живої сили, бойової та спеціальної техніки, а також інших військових об'єктів російських окупантів, а ракетні війська та артилерія сил оборони продовжують вогневу підтримку дій наземних угруповань військ, повідомляється в оперативній інформації на 18:00 понеділка на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці.

"За уточненими даними підтверджено втрати ворога. В результаті успішного вогневого ураження в районі населеного пункту Куп’янськ Харківської області окупанти втратили вбитими та пораненими понад 100 військовослужбовців, знищено дві бойові машини. В місті Херсон уражено понад 30 військовослужбовців та три танки противника; а в районі Антонівського мосту і переправи знищено зенітний ракетний комплекс та шість вантажівок ворога", - йдеться у зведенні.

За даними Генштабу, успішні дії Сил оборони привели до виведення з ладу переправ у районі окупованого Херсона і вкотре звели нанівець спроби агресора відновити перекидання військ через річку Дніпро.

 

Теги: #війна #генштаб_зсу

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:29 05.09.2022
Окупанти понад 40 разів обстріляли територію України та завдали понад 25 авіаударів за добу

Окупанти понад 40 разів обстріляли територію України та завдали понад 25 авіаударів за добу

19:05 05.09.2022
Українські військові вибили окупантів із раніше зайнятих позицій на краматорському напрямку та відбили наступи на інших

Українські військові вибили окупантів із раніше зайнятих позицій на краматорському напрямку та відбили наступи на інших

19:04 05.09.2022
Окупанти відключили Каховську ГЕС – Генштаб

Окупанти відключили Каховську ГЕС – Генштаб

18:31 05.09.2022
На сьогодні вже верифіковано $326 млрд прямої шкоди від агресії Росії - Шмигаль

На сьогодні вже верифіковано $326 млрд прямої шкоди від агресії Росії - Шмигаль

15:07 05.09.2022
Окупанти ведуть оборонні бої на півдні України, обстрілюють населені пункти вздовж лінії фронту та в тилу української армії - ОК "Південь"

Окупанти ведуть оборонні бої на півдні України, обстрілюють населені пункти вздовж лінії фронту та в тилу української армії - ОК "Південь"

15:03 05.09.2022
У тимчасово окупованому Криму спостерігається примусова активізація сил РФ - ОК "Південь"

У тимчасово окупованому Криму спостерігається примусова активізація сил РФ - ОК "Південь"

14:45 05.09.2022
Унаслідок обстрілу Криворізького району окупантами в Апостоловому загинула жінка, троє людей поранені – голова ОВА

Унаслідок обстрілу Криворізького району окупантами в Апостоловому загинула жінка, троє людей поранені – голова ОВА

09:00 05.09.2022
Російські окупанти за минулу добу втратили в Україні 300 осіб, 19 танків, 29 бронемашин та 2 крилаті ракети

Російські окупанти за минулу добу втратили в Україні 300 осіб, 19 танків, 29 бронемашин та 2 крилаті ракети

07:54 05.09.2022
У Херсонській області окупанти заборонили місцевому населенню перетинати р.Дніпро, а в Донецьку з лікарень силою мобілізують хворих чоловіків

У Херсонській області окупанти заборонили місцевому населенню перетинати р.Дніпро, а в Донецьку з лікарень силою мобілізують хворих чоловіків

07:43 05.09.2022
ЗС України відбили атаку на авдіївському та бахмутському напрямках, окупанти зазнали втрат у Семенівки та Куп'янська Харківської області

ЗС України відбили атаку на авдіївському та бахмутському напрямках, окупанти зазнали втрат у Семенівки та Куп'янська Харківської області

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Окупанти влучили в нафтобазу в Карпівській ОТГ Криворізького району, почалася сильна пожежа

Із полону повернули майже 600 осіб, серед них близько 100 цивільних, решта – військові

Окупанти понад 40 разів обстріляли територію України та завдали понад 25 авіаударів за добу

Українські військові вибили окупантів із раніше зайнятих позицій на краматорському напрямку та відбили наступи на інших

Окупанти відключили Каховську ГЕС – Генштаб

ОСТАННЄ

Польські перевізники влаштували страйк на ПП "Дорогуськ"

Макрон пообіцяв допомогти ФРН із газом узимку в обмін на електрику

Українська ППО збила три російські БПЛА

Резніков і посол США Брінк обговорили позиції сторін перед зустріччю у форматі "Рамштайн"

Окупанти влучили в нафтобазу в Карпівській ОТГ Криворізького району, почалася сильна пожежа

В окупованій Боровій колаборанти готуються до псевдореферендуму, початок навчального року перенесли

Український генпрокурор сподівається на розширення JIT щодо розслідування злочинів РФ

Перший міністр Шотландії закликала Трасс заморозити рахунки на електроенергію

Окупанти завдали ввечері ще 2 удари по Криворізькому району

Польща, Естонія, Латвія та Литва офіційно підтримали Україну на шляху приєднання до Механізму цивільного захисту ЄС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА