У Куп'янську за добу знищено 100 окупантів, у Херсоні 30, ЗРК та переправу – Генштаб

Авіація Сил оборони завдала за минулу добу більше ніж 15 ударів, спрямованих на ураження живої сили, бойової та спеціальної техніки, а також інших військових об'єктів російських окупантів, а ракетні війська та артилерія сил оборони продовжують вогневу підтримку дій наземних угруповань військ, повідомляється в оперативній інформації на 18:00 понеділка на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці.

"За уточненими даними підтверджено втрати ворога. В результаті успішного вогневого ураження в районі населеного пункту Куп’янськ Харківської області окупанти втратили вбитими та пораненими понад 100 військовослужбовців, знищено дві бойові машини. В місті Херсон уражено понад 30 військовослужбовців та три танки противника; а в районі Антонівського мосту і переправи знищено зенітний ракетний комплекс та шість вантажівок ворога", - йдеться у зведенні.

За даними Генштабу, успішні дії Сил оборони привели до виведення з ладу переправ у районі окупованого Херсона і вкотре звели нанівець спроби агресора відновити перекидання військ через річку Дніпро.