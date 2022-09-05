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18:56 05.09.2022

Єрмак закликав Раду Європи підтримати створення Спеціального міжнародного трибуналу щодо російської агресії проти України

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Єрмак закликав Раду Європи підтримати створення Спеціального міжнародного трибуналу щодо російської агресії проти України

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак закликав Раду Європи підтримати створення Спеціального міжнародного трибуналу щодо російської агресії проти України.

"14 вересня очікується політичне рішення Кабінету міністрів Ради Європи про спільну підтримку створення Спеціального міжнародного трибуналу. Упевнений, що це стане суттєвим кроком для досягнення справедливості. Я закликаю Раду Європи не сумніватися та рішуче боротися на стороні добра", – сказав Єрмак, виступаючи через відеозв'яок у межах політичного діалогу "Воєнні злочини Росії в Україні: Розслідування та судове переслідування" у Брюсселі.

За його словами, саме цей трибунал має оголосити підозри ключовим представникам влади Росії, видати ордери на їх затримання та винести законні вироки. Водночас обвинувальні акти може бути прийнято вже за декілька місяців після початку роботи суду.

Єрмак також наголосив, що створення Спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України жодним чином не вплине на розслідування Міжнародного кримінального суду. Воно лише доповнить його роботу.

Як зазначив Єрмак, Росія порушила всі базові міжнародні правила, згідно з якими світ жив із часів Другої світової війни.

"Реакція міжнародної спільноти на агресію Росії проти України в 2014-2015 роках виявилася вкрай м'якою. І ця м'якість призвела до повномасштабного російського вторгнення нині. Відсутність належного покарання за такі масштабні злочини обов'язково призведе до нових, не менш кривавих війн. Час виправляти старі. Ми зобов'язані створити цілу низку інститутів, які закладуть нову систему міжнародної безпеки", - сказав він.

"Спеціальний міжнародний трибунал – перший крок на цьому шляху. Далі мають бути міжнародні угоди про гарантії безпеки для України, уніфікація санкцій проти агресорів, реформа ключових міжнародних інститутів", - додав голова ОП.

 

Теги: #трибунал #єрмак

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