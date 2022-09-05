Боррель: РФ має припинити ядерний шантаж на ЗАЕС

Високий представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявляє, ситуація на Запорізькій атомній станції продовжує викликати занепокоєння, і закликає Росію припинити ядерний шантаж.

Про це він заявив у понеділок у Брюсселі на пресконференції після засідання восьмої Ради Асоціації Україна-ЄС.

"Ми обговорили ситуацію на Запорізькій АЕС, яка викликає занепокоєння. Цей ядерний шантаж має бути припинено. Це – гра з вогнем і ще один приклад поведінки Росії, яка не поважає міжнародне право та порушує основні принципи ядерної безпеки", - констатував Боррель.

За його словами, учасники засідання Ради висловили підтримку зусиллям МАГАТЕ, наголосивши на необхідності того, щоб ЗАЕС залишалася складовою енергетичної системи України в умовах демілітаризації.