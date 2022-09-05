У тимчасово окупованому Криму спостерігається примусова активізація сил РФ - ОК "Південь"

У тимчасово окупованому Криму спостерігається примусова активізація сил РФ, повідомила керівниця об'єднаного пресцентру Сил оборони ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

"Що стосується тимчасово окупованого Криму, там спостерігається примусова активізація сил. Те, що є, стягують і мобілізують, тобто згортають у такі підрозділи, які могли б бути гіпотетично висунуті та застосовані, бо вони розуміють, що їм треба буде підтягувати резерви. Але також вони усвідомлюють, що ті шляхи, якими ці резерви можуть потрапити на тимчасово окуповану Херсонщину, також під нашим вогневим контролем", - сказала Гуменюк на брифінгу у Медіацентрі "Україна" у Києві у понеділок.