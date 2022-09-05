Події

12:05 05.09.2022

Мінкультури очікує від УПЦ (МП) остаточної редакції їхнього зміненого статуту - Ткаченко

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Мінкультури очікує від УПЦ (МП) остаточної редакції їхнього зміненого статуту - Ткаченко

Міністерство культури та інформаційної політики очікує від Української православної церкви (Московського патріархату) остаточної редакції їхнього зміненого статуту.

"Представників Російської православної церкви в Україні я не знаю, є Українська православна церква, яка на останньому синоді відмежувалася від Російської православної церкви. Ми з нетерпінням чекаємо на остаточну редакцію їхнього зміненого статуту, для того, щоб можна було відповідально сказати, наскільки ці зв'язки розірвані", – сказав міністр Олександр Ткаченко в ефірі національного телемарафону в понеділок удень.

Він також зазначив, що Державна служба з етнополітики та свободи совісті також не отримувала оновленої редакції статуту УПЦ (МП).

Крім того, міністр зазначив, що влада має низку питань щодо діяльності деяких представників УПЦ (МП).

"Наше обговорення з колегами-депутатами може сприяти тому, що обговорення цього питання буде перенесено на серйозніший рівень", - підсумував Ткаченко.

Теги: #упц_мп #статус

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