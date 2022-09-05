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10:54 05.09.2022

Окупанти затопили велику кількість шахт на Луганщині - голова ОВА

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Окупанти затопили велику кількість шахт на Луганщині - голова ОВА

Окупанти затопили велику кількість шахт на Луганщині, відновлення галузі в колишньому обсязі вже неможливе, заявив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Наразі окупанти їх (шахти - ІФ) затопили, вони чоловіків покидали на фронт, багато з них уже загинули, багато хто покалічений. Ми не відновимо цю галузь у тому вигляді, в якому вона була", - сказав він в ефірі національного телемарафону.

За його словами, незважаючи на те, що багато інших підприємств окупанти встигли порізати на металобрухт, часткове відновлення промислового потенціалу регіону після його деокупації можливе.

"Місцевість здебільшого промислова, тому перспектива навіть для іноземних партнерів відкривати якісь підприємства є. (…) Треба буде працювати в цьому напрямі. Регіон має свою специфіку, як і будь-який інший регіон України", - додав Гайдай.

Як повідомлялося, шахти Луганської області у 2013 році забезпечили видобуток 25 млн тонн вугілля, зокрема, два найбільші вугледобувні підприємства регіону "Ровенькиантрацит" і "Свердловантрацит" до їх захоплення видобували 6-7 млн тонн вугілля антрацитової групи на рік кожне.

Теги: #шахти #затоплення #луганська_область

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