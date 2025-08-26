Інтерфакс-Україна
13:39 26.08.2025

Через ворожий обстріл знеструмлені шахти на Добропіллі, під землею 148 шахтарів –Волинець

Внаслідок обстрілів окупаційної армії РФ знеструмлені шахти Добропільськоі громади (Донецька обл.) під землею залишаються 148 гірників, повідомив голова Конфедерації вільних профспілок України Михайло Волинець.

"Внаслідок російського обстрілу знеструмлені шахти Добропільськоі громади. 148 гірників залишаються під землею", - написав він на сторінці у Facebook.

Як повідомлялось, 11 липня на шахті "Алмазна" ДП "Добропіллявугілля-видобуток" внаслідок обвалу породи загинув шахтар.

Теги: #знеструмлення #донецька_область #шахти #обстріл

