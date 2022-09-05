Окупанти вночі завдали ракетного удару по селу на Харківщині, пошкоджено склад підприємства

У ніч на понеділок російські окупаційні війська завдали ракетного удару по с. Дачне Чугуївського району Харківської області, внаслідок чого було пошкоджено склад підприємства.

"Унаслідок ворожого удару пошкоджено складську будівлю підприємства. За попередньою інформацією, окупанти випустили по с. Дачне дві ракети типу С-300 з території Бєлгородської області РФ", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). За тією самою статтею розслідується обстріл с. Коробочкине Чугуївського району, вчинений окупантами в неділю, близько 17:00, унаслідок якого було поранено 59-річного чоловіка.