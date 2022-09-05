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09:58 05.09.2022

ДБР повідомило про підозру двом військовим, причетним до поранення дітей на ярмарку в Чернігові

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ДБР повідомило про підозру двом військовим, причетним до поранення дітей на ярмарку в Чернігові

Співробітники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру двом військовослужбовцям, які причетні до поранення дітей на виставці зброї в Чернігові, повідомляє пресслужба ДБР у понеділок.

"Один із військовослужбовців під час демонстрації зброї дозволив дитині взяти до рук споряджену реактивну протитанкову гранату (РПГ-26) та натиснути спусковий гачок. Унаслідок пострілу постраждали щонайменше дев'ять осіб, шестеро з яких – діти", - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що про підозру повідомлено військовослужбовцеві, який дозволив дитині натиснути спусковий гачок, а також його командирові, котрий дав наказ підлеглим військовослужбовцям привезти зброю на виставку для демонстрації.

У бюро уточнюють, що військовослужбовцям повідомлено про підозру в порушенні правил поводження зі зброєю, що заподіяло тілесні ушкодження кільком особам (ч.2 ст. 414 КК України). Санкція зазначеної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

"Осіб затримали, до суду буде подано клопотання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - наголосили правоохоронці.

Вони додали, що процесуальне керівництво у справі здійснює Чернігівська спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Центрального регіону.

Як повідомлялося, у Чернігові кілька дітей постраждали внаслідок спрацювання ручного протитанкового гранатомета, який був в експозиції інтерактивного заходу для дітей, що відбувався 3 вересня в історичному центрі міста. За словами голови Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса, один із постраждалих, дворічний хлопчик, перебуває у лікарні у важкому стані.

Станом на вечір 4 вересня в лікарні все ще залишалися двоє дітей та двоє дорослих, які постраждали від детонації боєприпасу, загалом по медичну допомогу звернулися 15 людей.

Теги: #чернігів #підозра #дбр #детонація

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