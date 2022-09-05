За добу харківські рятувальники здійснили 17 оперативних виїздів, піротехніки ліквідували 14 боєприпасів, що не розірвалися

Минулої доби рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 17 оперативних виїздів, 6 із яких на ліквідацію пожеж.

"Усі пожежі були спричинені воєнними діями", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

У неділю ввечері близько 18:00 російські окупаційні війська завдали ракетного удару по приватному сектору Новобаварського району Харкова. Ракета влучила в землю неподалік житлових будинків, у результаті чого кілька будівель було пошкоджено. Рятувальники обстежили прилеглу територію, перевірили прилеглі будинки, щоб не допустити ситуацій із обваленням аварійних конструкцій. Зі свого боку сапери ДСНС проводили роботи з вилучення залишків ракети.

За добу піротехніки ДСНС ліквідували 14 ворожих вибухонебезпечних предметів.