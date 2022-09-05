Події

08:33 05.09.2022

За добу харківські рятувальники здійснили 17 оперативних виїздів, піротехніки ліквідували 14 боєприпасів, що не розірвалися

1 хв читати
За добу харківські рятувальники здійснили 17 оперативних виїздів, піротехніки ліквідували 14 боєприпасів, що не розірвалися

Минулої доби рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 17 оперативних виїздів, 6 із яких на ліквідацію пожеж.

"Усі пожежі були спричинені воєнними діями", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

У неділю ввечері близько 18:00 російські окупаційні війська завдали ракетного удару по приватному сектору Новобаварського району Харкова. Ракета влучила в землю неподалік житлових будинків, у результаті чого кілька будівель було пошкоджено. Рятувальники обстежили прилеглу територію, перевірили прилеглі будинки, щоб не допустити ситуацій із обваленням аварійних конструкцій. Зі свого боку сапери ДСНС проводили роботи з вилучення залишків ракети.

За добу піротехніки ДСНС ліквідували 14 ворожих вибухонебезпечних предметів.

 

 

Теги: #пожежі #харківська_область #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:48 05.09.2022
Окупанти вночі завдали ракетного удару по селу на Харківщині, пошкоджено склад підприємства

Окупанти вночі завдали ракетного удару по селу на Харківщині, пошкоджено склад підприємства

09:36 05.09.2022
На Харківщині ЗСУ знищили ворожий склад боєприпасів

На Харківщині ЗСУ знищили ворожий склад боєприпасів

08:25 05.09.2022
Минулої доби в результаті обстрілів Донецької області загинули троє людей, троє – поранені

Минулої доби в результаті обстрілів Донецької області загинули троє людей, троє – поранені

07:14 05.09.2022
У неділю росіяни з мінометів обстріляли чотири прикордонні громади Сумської області

У неділю росіяни з мінометів обстріляли чотири прикордонні громади Сумської області

21:29 04.09.2022
У результаті детонації боєприпасу у Чернігові постраждали 15 осіб, із них 4 у лікарні, половина з них діти

У результаті детонації боєприпасу у Чернігові постраждали 15 осіб, із них 4 у лікарні, половина з них діти

21:18 04.09.2022
Останнім часом почастішали обстріли прикордонних громад Чернігівської області з території РФ

Останнім часом почастішали обстріли прикордонних громад Чернігівської області з території РФ

16:25 04.09.2022
Щодо обстрілу Миколаєва, Вознесенська й Очакова 4 вересня розпочато слідство, інформація про постраждалих уточнюється - Офіс генпрокурора

Щодо обстрілу Миколаєва, Вознесенська й Очакова 4 вересня розпочато слідство, інформація про постраждалих уточнюється - Офіс генпрокурора

09:09 04.09.2022
За добу на Харківщині одна людина загинула, ще дві поранені

За добу на Харківщині одна людина загинула, ще дві поранені

08:09 04.09.2022
Минулої доби в результаті обстрілів Донецької області загинули чотири людини, дві – поранені

Минулої доби в результаті обстрілів Донецької області загинули чотири людини, дві – поранені

07:47 04.09.2022
У результаті обстрілу в Нікополі виведено з ладу лінію електропередач

У результаті обстрілу в Нікополі виведено з ладу лінію електропередач

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Чотири представники МАГАТЕ залишили ЗАЕС, двоє залишилися на постійній основі - "Енергоатом"

Робимо все можливе, щоб з 1 жовтня обов'язкового встановлення жінок на військовий облік не було, – заступниця глави Міноборони

Окупанти затопили велику кількість шахт на Луганщині - голова ОВА

У найближчі ночі в Україні, крім Закарпаття та південної частини, очікуються заморозки

ДБР повідомило про підозру двом військовим, причетним до поранення дітей на ярмарку в Чернігові

ОСТАННЄ

В Україні у найближчі дві доби без опадів, очікуються заморозки на поверхні ґрунту

Завербований спецслужбами РФ українець, який здавав координати "Азова", отримав 16 років ув'язнення

Прокуратура передала АРМА три асфальтобетонні заводи білоруських компаній

Мінкультури очікує від УПЦ (МП) остаточної редакції їхнього зміненого статуту - Ткаченко

Шмигаль розраховує, що Європарламент та інші європейські інституції у новому сезоні ще раз наголосять на своїй незмінній підтримці України

Голова Черкаської ОВА: Безпека вірян – понад усе, тож просимо утриматися від приїзду на святкування Рош Гашана

Чотири представники МАГАТЕ залишили ЗАЕС, двоє залишилися на постійній основі - "Енергоатом"

У НОВІЙ КАХОВЦІ ЧУТИ ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

Робимо все можливе, щоб з 1 жовтня обов'язкового встановлення жінок на військовий облік не було, – заступниця глави Міноборони

Наразі за кордоном перебувають 492 тис. українських школярів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА