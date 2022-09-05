Віцепрезидент США обговорила з польським прем'єром питання американської військової присутності та допомогу Україні

Віце-президент США Камала Гарріс у телефонній бесіді з прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким обговорила питання зміцнення східного флангу НАТО, допомоги Україні та співробітництва у галузі цивільної атомної енергетики, повідомив Білий дім.

"Віцепрезидент підтвердила непереборну силу американо-польських відносин та зусилля щодо зміцнення колективної безпеки, включно із розміщенням на постійній основі передового командного пункту п'ятого корпусу сухопутних сил США у Познані", - йдеться у повідомленні.

Білий дім нагадав, що президент США Джо Байден назвав цей проєкт першим пунктом постійної присутності збройних сил США на Східному фланзі НАТО.

Гарріс позитивно оцінила роль Польщі у питанні прийому українських біженців та наданні Києву "життєво важливої допомоги у сфері безпеки".

Сторони також обговорили "можливості розширення двосторонньої співпраці у галузі цивільної атомної енергетики в Польщі, що сприяло б підвищенню енергетичної безпеки Європи", інформував Білий дім.