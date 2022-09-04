У Міноборони заявили про добровільність постановки на військовий облік жінок, готових служити в ЗСУ

У Міноборони спростували фейк про військовий облік жінок, уряд уже працює над скороченням переліку спеціальностей жінок, яких призиватимуть до ЗСУ. Постановка жінок на військовий облік здійснюватиметься добровільно, повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр.

"Ще раз дублюю вже оприлюднену інформацію. Міноборони розробило та передало до Верховної Ради пропозиції змін до Закону України "Про військовий обов'язок та військову службу" про добровільність постановки на військовий облік жінок. Зараз працюємо над законопроєктом разом із профільним комітетом Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки", – написала вона у Фейсбуці у неділю ввечері.

При цьому Маляр зазначила, що для Збройних сил України залишається потреба у спеціальностях та фахівцях медицини, радіотехніки, харчових технологій.

"Тому, у разі ухвалення змін до згаданого закону, Генштаб розробить зміни до переліку військово-облікових спеціальностей для жінок і скоротить перелік оптимальної потреби", - написала вона.

"Ще раз нагадую - йдеться про добровільну постановку на військовий облік", - підсумувала заступник міністра оборони.