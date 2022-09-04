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21:06 04.09.2022

Із 1 жовтня жінки 14 спеціальностей мають стати на військовий облік, за невиконання до нового року не штрафуватимуть

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Із 1 жовтня жінки 14 спеціальностей мають стати на військовий облік, за невиконання до нового року не штрафуватимуть

Жінки, які отримали одну із 14 спеціальностей, визначених наказом Міністерства оборони України №313, мають стати на військовий облік із 1 жовтня, однак штрафувати за невиконання наказу до кінця поточного року жінок не будуть, повідомив юрист Міністерства оборони України Володимир Смілка у коментарі "Суспільному", опублікованому в неділю.

"Кожна жінка, яка закінчує навчальний заклад за відповідною спеціальністю… якщо її передбачено у 313-му наказі, вона зобов'язана з'явитися до територіального центру комплектування для взяття на облік. Немає різниці, вона працює чи ні. Якщо жінка працює за такою спеціальністю, але вона не має відповідної освіти, вона також може направлятися роботодавцем на військовий облік", - сказав Смілка.

При цьому представник Міноборони наголосив, що взяття на військовий облік не означає негайної мобілізації.

За його словами, процедура постановки на облік військовозобов'язаних жінок не відрізнятиметься від такої для чоловіків. Перелік необхідних для цього документів також ідентичний: паспорт, ідентифікаційний код, свідоцтва про шлюб і народження дітей, диплом і довідка з місця роботи із зазначенням спеціальності.

Смілка також зазначив, що на військовозобов'язаних жінок поширюються такі самі обмеження, що й на чоловіків. Зокрема, вони не можуть виїжджати за кордон під час воєнного стану.

"По-перше, це продиктовано гендерною рівністю. Оскільки ми наближаємося до стандартів НАТО, ми йдемо до них не лише у зброї, а й у військовому обліку, щоб бачити, які спеціальності потрібні для Збройних сил у особливий період і під час захисту держави "Цей облік у принципі однаковий як для жінок, так і для чоловіків. Вони збирають необхідні документи і звертаються до керівника свого підприємства або роботодавця і направляються до територіальних центрів комплектування", - розповів він.

За словами Смілки, наразі Міноборони досліджує, чи потрібно зробити окремий облік для жінок та як організувати медкомісію. Тому слід очікувати на законодавчі зміни у цьому питанні.

Як повідомлялося, в січні Міністерство оборони України розробило нову редакцію наказу "Про затвердження переліку спеціальностей та/або професій, споріднених із відповідними військово-обліковими спеціальностями", після отримання яких жінки беруться на військовий облік військовозобов'язаних, та переліку спеціальностей та/або професій, споріднених із відповідними -обліковими спеціальностями. Наказом визначено 14 спеціальностей та 6 професій, здобуття яких передбачає постановку на військовий облік.

Зазначені спеціальності і професії споріднені близько 100 військово-облікових спеціальностей. Переважно йдеться про спеціальності та професії у сфері медицини, електроніки, зв'язку, метрології та картографії, фінансів, бухгалтерського обліку та аудиту.

Раніше йшлося про 35 професійних напрямів, що поєднували понад 200 спеціальностей.

 

 

 

Теги: #жінки #військовий_облік

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