Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача

Президент України Володимир Зеленський провів у неділю чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, повідомляється на сайті глави держави.

У зустрічі взяли участь: секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, міністр оборони Олексій Резніков та його заступник Ростислав Замлинський, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, начальник Генерального штабу ЗСУ Сергій Шаптала, командувач Національної гвардії Юрій Лебідь, міністр внутрішніх справ міністр Денис Монастирський, міністр інфраструктури Олександр Кубраков, а також заступник керівника Офісу президента Роман Машовець.

У режимі відеозв'язку до засідання Ставки приєдналися начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський, командувач військ Оперативного командування "Південь" Андрій Ковальчук та командувач військ Оперативного командування "Захід" Сергій Литвинов.

Головнокомандувач і командувачі оперативних напрямків, керівник розвідки доповіли про ситуацію на передовій.

"Вихідних на війні немає. Тримаємо постійний зв'язок із тими, хто на фронті. Подробиці не розповідатиму, але українські прапори повертаються туди, де мають бути за правом. А окупантам на нашій землі не місце", – сказав Зеленський за результатами засідання Ставки.