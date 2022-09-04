Події

12:21 04.09.2022

Міноборони Азербайджану заявляє про обстріл своїх позицій із боку ЗС Вірменії на азербайджансько-вірменському кордоні

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Міністерство оборони Азербайджану в неділю повідомило про обстріл своїх позицій із боку збройних сил Вірменії в районі азербайджансько-вірменського кордону.

"Починаючи з полудня 3 вересня і до ранку 4 вересня, підрозділи Збройних сил Вірменії з позицій в напрямку Басаркечарського, Геруського районів і району Гаракілься періодично обстрілювали з різнокаліберної стрілецької зброї позиції Азербайджанської армії, дислоковані на території Кельбаджарського і Лачинського районів (на кордоні Азербайджану з Вірменією - ІФ-У)", - йдеться в повідомленні військового відомства.

У Міноборони зазначили, що втрат серед особового складу і техніки Азербайджанської армії немає.

"У всіх випадках підрозділи Азербайджанської армії вживали адекватних заходів у відповідь", - наголошується в повідомленні.

Теги: #азербайджан #карабах #вірменія

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