Унаслідок обстрілу Миколаївської області окупантами в суботу загинула дитина, ще 5 людей дістали поранень, пошкоджені житлові будинки, лікарні і музей - Кім

Російські окупанти в суботу продовжували обстрілювати населені пункти Миколаївської області ракетами, внаслідок чого в регіоні загинула 1 дитина, ще 5 осіб, зокрема троє дітей, дістали поранень, повідомив глава Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"За інформаціє ОК «Південь», вдень, 3 вересня, близько 11:30 ворог атакував Центральний район Миколаєва ракетою повітряного базування Х-59, випущеною з Су-35. Ракета влучила у приватний двір та зруйнувала будинок, господарчі споруди. Поранення отримала одна людина", - написав Кім у телеграм-каналі в неділю вранці.

Він зазначив, що вночі 4 вересня, близько 02:30, Миколаїв зазнав масованого ракетного обстрілу, перередньо з С-300. Суттєво пошкоджено три лікувальних заклади, два навчальних заклади, готель та музей. Також пошкоджено житлові будинки. Попередньо без жертв та постраждалих. Детальна інформація уточнюється", - наголосив він.

Крім того, Кім розповів, що у другій половині дня 3 вересня окупанти обстріляли смт Первомайське Первомайської громади, внаслідок чого "ворожі снаряди влучили по житлових будинках". Постраждалих немає.

Вранці 4 вересня, о 06:02, загарбники обстріляли м. Очаків Очаківської громади, внаслідок чого є влучання в об'єкт цивільної інфраструктури. Також унаслідок обстрілу пошкоджені житлові будинки. Постраждалих немає.

"Вдень, 3 вересня, близько 11:25 за інформацією ОК «Південь» ракета типу Х-31, випущена з Су-35, влучила в приватний будинок у селі Висунськ Березнегуватської громади. Внаслідок руйнування будинку загинула одна дитина. Четверо людей отримали осколочні поранення, троє з них - діти", - зазначив глава ОВА.

Він також повідомив, що 3 вересня, з 16:00 до 19:00, окупанти обстрілювали околиці с. Новоолександрівка Інгульської громади. Постраждалих і руйнувань немає.

Кім також повідомив, що вранці, 4 вересня, близько 05:01 під ворожі обстріли потрапило м.Вознесенськ, унаслідок чого на місцевому підприємстві сталося загоряння приміщень. Без жертв. Є пошкодження житлових будинків. Детальна інформація уточнюється.

У Первомайському районі день і ніч пройшли відносно спокійно.

Джерело: https://t.me/mykolaivskaODA/2440